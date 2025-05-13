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        Kayseri'de sağanak; alt geçitler su doldu

        KAYSERİ'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, alt geçitlerde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:55
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        Kayseri'de sağanak; alt geçitler su doldu
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        KAYSERİ'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, alt geçitlerde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

        Kent genelinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri ilgili yerlerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti. Bazı alt geçitlerde su birikintisi sonucu sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu ve Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarında su dolan alt geçitler araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca alt geçitlerde bir özel halk otobüsü ve otomobilin kaldığı görüldü. Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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