Kayseri'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 5 yaralı

Kaza, saat gece yarısı Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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