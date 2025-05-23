Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'ndan 'kurban' uyarısı

KAYSERİKırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükbaş alıyorsanız fiziki özelliklerinin iyi olması lazım. Kör, topal, boynuzu kesik olmaması lazım. Bu tarz kurbanlıklar kurban olmaz. 2 yaşını doldurması lazım" dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'nın amacının dini vecibeyi yerine getirmek olduğunu söyleyen Başkan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aras, "Büyükbaş alıyorsanız fiziki özelliklerinin iyi olması lazım. Kör, topal, boynuzu kesik olmaması lazım. Bu tarz kurbanlıklar kurban olmaz. 2 yaşını doldurması lazım. En önemli noktalardan biri de bu. Belki vatandaşlarımız bunu bilmeyebilir ama veterinerden ya da başka bilen bir kişiden bu konuda destek alabilir. Burada kurban kesmenin amacı vasfına uygun olması lazım. Canlı kilogram kesim parçalama oranı 300-310 bin TL civarında. Hisse fiyatı da 20-35 bin lira arasında olmaktadır. Daha az hisse daha az fiyat almak demektir. Hisseler insanların bütçelerine göredir" dedi.