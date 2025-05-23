Kayseri'de sahipli köpek tarafından ısırılan çocuk yaralandı

KAYSERİ'de, sahipli köpek tarafından ısırılan 6 yaşındaki M.L. isimli erkek çocuğu yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak’ta meydana geldi. Müstakil evin bahçesinde beslenen sahipli köpek, evin önünde bulunan M.L. isimli erkek çocuğa saldırdı. Küçük çocuk köpeğin kolundan ısırması sonucu yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan yaşanan olay nedeniyle çocuğun ailesi ile köpeğin sahibi arasında çıkan tartışma çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı.