Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Yapılan operasyonda İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde gözaltına alındı.

Ekipler, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından topladıkları 75 saatlik görüntü kayıtlarını inceleyerek zanlıların adreslerini tespit etti.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilogram ağırlığındaki hurda malzemenin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

