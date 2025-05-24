Bakan Tekin: Okuldaki bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Dünyada artık eğitim ve öğretim buna evrildi. Çağın gerisinde kalmamak için biz de eğitim ve öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kayseri'de 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni için Kayseri'ye geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Kayseri Valiliği ziyareti ve kentte Milli Eğitim Akademisi binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Bakan Tekin, "Konuşulacak her şey konuşuldu aslında ama 1-2 hususunun altını çizmem lazım. Ben bakan olarak da daha önce müsteşar olarak çalışırken de eğitim öğretim süreçlerinin bilgi vermekten öte uygulama, beceriye dönüştürme üzerine odaklanması gerektiğini hep ifade ettik. Dünyadaki genel eğilimin de bu yönde olduğunu, artık eğitim öğretimin buna evrildiğini her ortamda dile getirdik. Bunun için de bakanlığımız bünyesinde hem eğitim öğretim süreçleri içerisinde hem sosyal aktiviteler içerisinde uygulamayı önceleyen çocuklarımızın gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri şekilde eğitim öğretim süreçlerini devam ettirmelerini arzu ettik" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZİ MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ ÜZERİNDEN İSTİHDAM EDECEĞİZ' Yarışmanın bakanlık bünyesinde her yıl büyük bir heyecanla, büyük bir özveriyle gerçekleştirilmeye çalışıldığını aktaran Bakan Tekin, "Ben bugün açılışına yurt dışında olduğum için katılamadığım bu etkinliğin, kapanış programına katılmayı arzu ettim. Bugün sabah itibarıyla Kayseri'ye geldik. Kayseri'de buraya gelmeden önce bundan böyle öğretmen istihdam sürecinde önemli bir revizyon yaptık. Bu revizyonla artık öğretmenlerimizi Milli Eğitim Akademisi üzerinden istihdam edeceğiz. Dolayısıyla Kayseri'de bir Milli Eğitim Akademisi açtık. 1 Eylül tarihi itibarıyla faaliyete geçecek. Onu yerinde gördük. Onunla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık" diye konuştu. 'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN ANA FELSEFESİ DE BU' Dünyada artık eğitim ve öğretim süreçlerinin okulda bilgi ezberletmek ve bilgi vermenin çok ötesine geçtiğini söyleyen Bakan Tekin, şöyle konuştu: "Artık okullarımızda çocuklarımızın çok kolay, çabucak elde edebilecekleri bilgileri sunmak yerine onları gündelik hayatta beceriye dönüştürebilecekleri ve kendilerine bu becerileriyle yepyeni bir hayat tahayyül edebilecekleri bir alana dönüştü. Biz de eğitim ve öğretim süreçlerini buna dönüştürmeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana felsefesi de bu. Şunu yapmak istiyoruz. Artık çocuklarımız bilgiye çok kolay erişiyorlar. Bilgiye erişmek için okula gelmelerine gerek yok. Onun yerine okulda elde ettikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilecekleri bir süreç oluşturalım istiyoruz. Dünyada artık eğitim ve öğretim buna evrildi. Çağın gerisinde kalmamak için biz de eğitim ve öğretim süreçlerimizi buna doğru evirmek durumundayız. Önümüzdeki 100 yılı eğer 'Türkiye Yüzyılı' yapmak istiyorsak, önümüzdeki yüzyıla damga vuracak yeni Selçuk Bayraktarlar yetiştirmek istiyorsak ancak bu şekilde mümkün. Biz de bunu yapmaya çaba sarf ediyoruz."