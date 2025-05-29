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        Bakanlıktan, 35 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanığa verilen beraate itiraz

        KAYSERİ'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yusuf Turhan'a (55), kız kardeşi Havva Turhan'ı (19) da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı başka davada delil yetersizliğinden verilen beraat kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:10
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        Bakanlıktan, 35 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen sanığa verilen beraate itiraz
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        KAYSERİ’de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı eski eşi Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğup, cesetlerini tandıra gömdüğü suçlamasıyla 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Yusuf Turhan’a (55), kız kardeşi Havva Turhan'ı (19) da 35 yıl önce öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı başka davada delil yetersizliğinden verilen beraat kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti.

        Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi N.T. ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, N.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        22 Kasım 2021’de Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan Yusuf Turhan, 'Kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık N.T. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Yerel mahkemenin bu kararı, yapılan itirazlar sonrası geldiği Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı.

        BU KEZ KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, en son 1990 yılında görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağabey Yusuf Turhan hakkında 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        DAHA ÖNCE ÖLDÜRDÜĞÜ AĞABEYİNİN MEKTUBU DOSYADA

        İddianamede Yusuf Turhan'ın öldürdüğü yengesi ile cesedini tandıra gömdüğü ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba da yer verildi. Mehmet Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde yattığını söylediği mektupta, "Kardeşim dışarıda dursun, cezaevinde dayanamaz dedim. 16 yıl ne arandım ne de biri beni sordu. Ceza değil mi? Bitti, çıktım ama en büyük ihaneti sen yaptın. Beni evden çıkardın. Çoluğumu, çocuğumu kapının dışına koymuşsun. Kahpelik üstüne kahpelik yapmışsın. Şimdi sıra bende. Aile içi şiddet ve öldürme zaman aşımı 30 yıl olduğunu savcılıktan öğrendim. Hemen şikayet edeceğim. Ama önce diğerleri ile yüzleş. Sonra Havva'nın dosyası açılacak. Bunlar bittikten sonra eşin N., ve sana sıra gelecek. Ölümlerden ölüm beğendireceğim. Şimdi, sen ve N., ile 'Bütün malım mülkün senin olsun bizi affet' deseniz de o günler geçti. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürt. 1 hafta zamanın var. Kahpelik yaptığın adamlarla yüzleştikten sonra Havva'nın dosyası açılsın seni öldüreceğim. Bunu, şerefim ve namusum için herkese ibret olsun diye yapacağım" ifadeleri yer aldı.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMA YAPILDI

        Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 24 Nisan’da görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Yusuf Turhan hazır bulundu. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek sanığın delil yetersizliğinden beraatini istedi. Mütalaa sonrası savunma için söz verilen sanık Yusuf Turhan, “Ben beraatimi değil, suçlu kimse onun ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun böyle bitmemesi lazım. Suçlular cezasını çeksin. Adil yargılama istiyorum” dedi.

        BERAATİNE KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Turhan’ın ‘yakın akrabayı kasten öldürme’ suçlamasından delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. Karar sonrası sanık Turhan, “Bu mahkeme böyle bitmesin. Elini ayağını öpeyim başkanım” dedi.

        BAKANLIK AVUKATINDAN İTİRAZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, dosya kapsamında dinlenen tanık beyanları, gizli tanık ifadeleri ile ses kaydı çözümü ve Yusuf Turhan'ın öldürüp cesetlerini tandıra gömdüğü yengesi Firdevs Öztürk ve ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektuba vurgu yapılarak, öldürme olayın sabit olduğu bu yüzden de sanık Turhan hakkında verilen beraat hükmünün kaldırılıp, yerine mahkumiyet hükmü verilmesi gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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