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        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan yeni konser

        KAYSERi Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:00
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        Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan yeni konser
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        KAYSERi Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Bugüne kadar hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden oluşan grup, ikinci büyük konserini kent protokolüne verdi. Konserde, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da ‘Bir Ay Doğar’ parçasını seslendirdi.

        Kayseri Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin olduğu kişiler bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli bir grup kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup, mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 10 ayda konser verebilecek düzeye erişti. Topluluk, bugün kentteki 1500 kapasiteli Kadir Has ve Kültür Merkezi’nde ikinci büyük konserini kent protokolüne verdi.

        Konsere Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Başsavcı vekilleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ogün Köse, Müstakim Türkyılmaz ile hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

        ‘ÇOK EĞLENİYORUZ’

        Grup üyelerinden Avukat Neşe Nasırlıoğlu, “1.5 yıldır çeşitli ritim aletlerini bu toplulukta çalıyorum. Adliye çalışanlarının oluşturduğu bir gruba dışarıdan dahil olduk. Bugün 6’ncı konserimizi veriyoruz. Çalışmalarda çok eğleniyoruz. İşimiz çok stresli bir iş. Yoğun iş stresini mesai sonrası müzik ve ritim ile atıyoruz” diye konuştu. İnfaz koruma memuru Ömer Faruk Kevenci ise “Müzik bilgim olmamasına rağmen bir anda kendimi müziğin doğasına kaptırdım. Grup o kadar eğlenceli ki mesaiden sonra koşarak gelmeye başladım. Şu an çok iyi kademelere geldiğimizi düşünüyorum” dedi.

        Konser boyunca, ritim topluluğu birçok eseri seslendirirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da ‘Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden’ parçasını söyledi. Başsavcı Korkmaz’ın yorumu salondakiler tarafından beğeni aldı. Konser, topluluk üyelerine çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Galeri
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