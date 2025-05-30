Adliye çalışanlarının kurduğu ritim topluluğundan yeni konser

KAYSERi Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, avukat ve infaz koruma memurlarının olduğu 21 kişi bir araya gelerek, Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğunu oluşturdu. Bugüne kadar hiçbir müzik ve ritim bilgisi olmayan kişilerden oluşan grup, ikinci büyük konserini kent protokolüne verdi. Konserde, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da ‘Bir Ay Doğar’ parçasını seslendirdi.

Kayseri Adliyesi'nde çalışan; aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katibi ve mübaşirlerin olduğu kişiler bir araya gelerek Resen Ritim Topluluğu isimli bir grup kurdu. Sosyal medyada grubun videolarını paylaşması sonrası topluluğa avukat ve infaz koruma memurları da katıldı. 21 kişiden oluşan ve Türkiye'nin ilk adliye ritim topluluğu olma özelliği taşıyan grup, mesai saatleri dışında adliye konferans salonunda çalışmalar yaparak, 10 ayda konser verebilecek düzeye erişti. Topluluk, bugün kentteki 1500 kapasiteli Kadir Has ve Kültür Merkezi’nde ikinci büyük konserini kent protokolüne verdi.

Konsere Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Başsavcı vekilleri Tuncay Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Ogün Köse, Müstakim Türkyılmaz ile hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.