Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bakanlık, Erciyes 2025 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

        MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erciyes-2025 Tatbikatı'na ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlık, Erciyes 2025 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erciyes-2025 Tatbikatı'na ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatından, komandoların paraşütle atladığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        Bu yıl 1 trilyon dolar kazanması öngörülen tütün şirketleri, satış taktikleriyle gençleri hedef alıyor
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        ERÜ'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        ERÜ'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi
        Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser ver...
        Kayseri'de adliye çalışanlarının kurduğu "Resen Ritim Topluluğu" konser ver...
        Kayseri'de yaz spor okulları kayıtları başladı
        Kayseri'de yaz spor okulları kayıtları başladı
        Sultan Sazlığı'nda yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı
        Sultan Sazlığı'nda yürüyüş yolu çalışmaları tamamlandı
        Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor
        Hayvanat bahçesindeki papağanlara 12 yıldır gözü gibi bakıyor
        Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        Milli Kaleci Doğan Alemdar, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti