Bakanlık, Erciyes 2025 Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatından, komandoların paraşütle atladığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.