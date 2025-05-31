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        Kayseri'de komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

        MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri'de gerçekleştirilen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' kapsamında yapılan gece atlayışlarından görüntüler paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:25
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        Kayseri'de komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi
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        MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri'de gerçekleştirilen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' kapsamında yapılan gece atlayışlarından görüntüler paylaştı.

        Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' kapsamında paraşütçüler, askeri uçakla yaklaşık 13 bin 500 metreden gece atlayışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan atlayışı sosyal medya hesabından paylaştı. Gece atlayışında hazırlıklarını tamamlayan komandoların uçaktan atlayışları görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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