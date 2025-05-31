Kayseri'de komandolar gece atlayışı gerçekleştirdi

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı' kapsamında paraşütçüler, askeri uçakla yaklaşık 13 bin 500 metreden gece atlayışı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan atlayışı sosyal medya hesabından paylaştı. Gece atlayışında hazırlıklarını tamamlayan komandoların uçaktan atlayışları görüldü.

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