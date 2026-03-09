Stat:RHGEnertürk Enerji Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (90+1 Burak Kapacak), Benes, Dorukhan Toköz, Makarov (Dk. 73 Mane), Furkan Soyalp, (Dk. 73 Görkem Sağlam) Cardoso (Dk. 90+1 Mendes), Chalov (Dk. 62 Onugkha) Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 76 Okay Yokuşlu), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai (Dk. 89 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan, Zubkov (Dk. 65 Nwakaeme), Muçi (Dk. 89 Nwaiwu), Augusto (Dk. 76 Umut Nayir) Onuachu Goller: Dk. 45+2 ve 45+7 (penaltıdan) Onuachu, Dk. 53 Bilal Beyazıt (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 83 Onugkha (Zecorner Kayserispor) Kırmızı kart: Dk. 5 Dorukhan Toköz (Zecorner Kayserispor) Sarı kartlar: Dk. 19 Ramazan Civelek, Dk. 22 Görkem Sağlam (yedek kulübesinde), 90+2 Bilal Beyazıt, Brenet (maç bittikten sonra) (Zecorner Kayserispor) KAYSERİ

