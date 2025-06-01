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        DEM Parti Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı (2)

        DEMPARTİ VAN İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMADEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri'ye gelirken trafik kazası geçirmesinin ardından DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, Kayseri Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 21:20 Güncelleme: 01.06.2025 - 21:25
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        DEM Parti Van Milletvekili Dindar, trafik kazasında yaralandı (2)
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        DEMPARTİ VAN İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

        DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar’ın Kayseri’de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor maçı için Kayseri’ye gelirken trafik kazası geçirmesinin ardından DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, Kayseri Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Milletvekili Dindar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan Vanspor- Batman Petrolspor maçını izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. Belinde bir incinme yaşanıyor. Şu an durumu iyi. İnşallah bir an önce taburcu olur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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