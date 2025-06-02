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        Tartıştığı eniştesini bıçakla öldürdü

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 23:39 Güncelleme: 02.06.2025 - 23:45
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        Tartıştığı eniştesini bıçakla öldürdü
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        KAYSERİ’nin Develi ilçesinde H.K., tartıştığı eniştesi İsmail Sınırtepe’yi bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. H.K. ile eniştesi İsmail Sınırtepe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan H.K., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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