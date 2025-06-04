Otobüs şoförü, yolda gördüğü çocuğun topunu şişirdi; küçük kızın sevinci kamerada

Kayseri’de özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros, sefer sırasında ailesiyle birlikte yolda elinde havası inik topla bekleyen küçük kızı gördü. Bunun üzerine otobüsü durduran Barbaros, küçük kızı yanına çağırdı. Otobüse binen kızın elindeki havası inik topu şişiren Barbaros, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Küçük kızın, topu şişirildikten sonraki sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı.

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