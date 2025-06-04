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        Otobüs şoförü, yolda gördüğü çocuğun topunu şişirdi; küçük kızın sevinci kamerada

        KAYSERİ'de özel halk otobüsü şoförü, yolda ailesiyle bekleyen küçük kızın havası inik topunu şişirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 00:18 Güncelleme: 04.06.2025 - 00:20
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        Otobüs şoförü, yolda gördüğü çocuğun topunu şişirdi; küçük kızın sevinci kamerada
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        KAYSERİ’de özel halk otobüsü şoförü, yolda ailesiyle bekleyen küçük kızın havası inik topunu şişirdi. Küçük kızın sevinci, şoförün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kayseri’de özel halk otobüsü şoförü Bahadır Barbaros, sefer sırasında ailesiyle birlikte yolda elinde havası inik topla bekleyen küçük kızı gördü. Bunun üzerine otobüsü durduran Barbaros, küçük kızı yanına çağırdı. Otobüse binen kızın elindeki havası inik topu şişiren Barbaros, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Küçük kızın, topu şişirildikten sonraki sevinci izleyenlerin yüreğini ısıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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