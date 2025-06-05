Satın aldığı kurbanlıkla evine dönerken kanala uçan otomobilinde yaşamını yitirdi
KAYSERİ'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş.
KAYSERİ'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti.
Yahyalı ilçesinde Senirköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Ş., kurbanlık almak için sabah saatlerinde Develi ilçesi Karacaören Mahallesi'ne gitti. Ramazan Ş., burada aldığı küçükbaşı araca koyup yola çıktı. Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi Cibik mevkiine geldiğinde Ramazan Ş.’nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 KJ 135 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Ş., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ramazan Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanlık koyun ise yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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