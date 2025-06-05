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        Satın aldığı kurbanlıkla evine dönerken kanala uçan otomobilinde yaşamını yitirdi

        KAYSERİ'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 05.06.2025 - 17:30
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        Satın aldığı kurbanlıkla evine dönerken kanala uçan otomobilinde yaşamını yitirdi
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        KAYSERİ'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti.

        Yahyalı ilçesinde Senirköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Ş., kurbanlık almak için sabah saatlerinde Develi ilçesi Karacaören Mahallesi'ne gitti. Ramazan Ş., burada aldığı küçükbaşı araca koyup yola çıktı. Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi Cibik mevkiine geldiğinde Ramazan Ş.’nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 KJ 135 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Ş., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ramazan Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanlık koyun ise yara almadan kurtuldu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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