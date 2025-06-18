Kıskandırdığı eşi darbetti; açılan davadan indirimli para cezası çıktı

KAYSERİ'dekız arkadaşının numarasını erkek ismiyle kaydedip mesajlaşarak kendisini kıskandıran eşi S.A.'yı darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan C.A., 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 6 bin 200 TL cezaya çarptırıldı. Hakim, sanığın eyleminde kullandığı cep telefonunu ise silah saydı.

Olay, geçen yıl 26 Aralık'ta Kocasinan ilçesinde meydana geldi. S.A., eşini kıskandırmak amacıyla kız arkadaşının numarasını erkek ismiyle kaydedip mesajlaştı. Eşi C.A.'nın bu durumu görmesinin ardından çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada C.A., eşi S.A.'ya telefon fırlatarak başına ve boynuna vurdu. S.A.'nın şikayeti sonrası C.A. hakkında 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık C.A. ile eşi S.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamayı kabul ettiğini belirten C.A., "Suçumu kabul ediyorum. Pişmanım. Daha sonra yaptığım incelemede böyle bir şey olmadığını anladım. Beni kıskandırmak için şaka yapmış" diye konuştu.