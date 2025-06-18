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        Kayseri'de, İranlı 3 şüphelinin midesinden 6,7 kilo uyuşturucu çıktı

        KAYSERİ'de, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde 6 kilo 764 gram uyuşturucu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:00
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        Kayseri'de, İranlı 3 şüphelinin midesinden 6,7 kilo uyuşturucu çıktı
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        KAYSERİ’de, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 3 şüphelinin midelerinden kapsül halinde 6 kilo 764 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucular hastanede çıkarılırken, şüpheliler tedavilerinin ardından tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu 3 kişinin ülkelerinden kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli 3 kişi, operasyonla yakalanıp muayeneleri için Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgen ve ultrason sonrası kontrollerinde 3 şüphelinin midesinde uyuşturucu saptandı. Şüphelilerin midelerinden doğal yollarla kapsüller halinde 2 kilo 680 gram eroin, 702 gram metamfetamin ve 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı. Taburcu edilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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