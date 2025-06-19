Kayseri'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden sergi ve piknik etkinliği

KAYSERİ'deToplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından piknik düzenlenerek hastalarının hazırladığı tesbih, çini, ahşap ve el işi gibi ürünler sergilendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, hastanede tedavileri sonrası sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri açılmaya başlandı. Kentte Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları, aileleri ve çalışanlara yönelik piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Başkanı Cenani Ayaydın, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları ile aileleri ve çalışanlar katıldı. KAYMEK’in de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin merkezlerde hazırladığı ahşap, el işi, çini ve tesbih gibi ürünler sergilendi.

'BİRÇOK İŞ UĞRAŞ TERAPİSİ YAPIYORUZ'

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nin, bireyin yalnızca ilaçla değil, psikososyal destekle de iyileşmesini hedeflediğini aktaran Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, "Türkiye'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz var. Kayseri'de de 2 tane Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'miz, Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı çalışmakta. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, ruhsal problemi olan hastaların tedavi süreçleri hastanede bittikten sonra bir nevi onlara iş, uğraş terapilerini yapabildiğimiz psikolog ve psikiyatristler eşliğinde onları sosyal hayata adapte ettiğimiz bir merkez. Bu merkezde biz, çini boyama, el işi, resim yapma gibi birçok iş uğraş terapisi yapıyoruz. Ayrıca seracılık gibi bazı hizmetleri de onlara anlatıyoruz" dedi.