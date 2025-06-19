Kayseri'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden sergi ve piknik etkinliği
KAYSERİ'deToplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından piknik düzenlenerek hastalarının hazırladığı tesbih, çini, ahşap ve el işi gibi ürünler sergilendi.
KAYSERİ'deToplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından piknik düzenlenerek hastalarının hazırladığı tesbih, çini, ahşap ve el işi gibi ürünler sergilendi.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında, hastanede tedavileri sonrası sosyal hayata aktif katılımlarını desteklemek amacıyla Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri açılmaya başlandı. Kentte Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları, aileleri ve çalışanlara yönelik piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Başkanı Cenani Ayaydın, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastaları ile aileleri ve çalışanlar katıldı. KAYMEK’in de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin merkezlerde hazırladığı ahşap, el işi, çini ve tesbih gibi ürünler sergilendi.
'BİRÇOK İŞ UĞRAŞ TERAPİSİ YAPIYORUZ'
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nin, bireyin yalnızca ilaçla değil, psikososyal destekle de iyileşmesini hedeflediğini aktaran Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, "Türkiye'de Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz var. Kayseri'de de 2 tane Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'miz, Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı çalışmakta. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, ruhsal problemi olan hastaların tedavi süreçleri hastanede bittikten sonra bir nevi onlara iş, uğraş terapilerini yapabildiğimiz psikolog ve psikiyatristler eşliğinde onları sosyal hayata adapte ettiğimiz bir merkez. Bu merkezde biz, çini boyama, el işi, resim yapma gibi birçok iş uğraş terapisi yapıyoruz. Ayrıca seracılık gibi bazı hizmetleri de onlara anlatıyoruz" dedi.
'PSİKİYATRİK HASTALARIMIZ DA HAYATA HAZIRLANMIŞ OLUYORLAR'
Başhekim Altıntop, "Yaptıkları eserleri burada onlara tanıtıyoruz ve sosyal toplumla beraber kaynaştıklarında tekrar evlerine, yuvalarına döndüklerinde topluma adapte bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Hayatlarını idame edebiliyorlar. Bu açıdan bize hasta yakınlarımızdan çok güzel geri dönüşler geliyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla psikiyatrik hastalarımız da hayata hazırlanmış oluyorlar. Bu proje aslında 2011'li yıllarda Sağlık Bakanlığımız tarafından başladı. Giderek büyüyen bir projedir. Tüm ülkede genelde bu tür Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimiz vardır. Tamamen ücretsizdir. Biz hastaları evden ücretsiz alıp getirip, onları burada ağırlayıp kurslarını verip öğle yemeklerini verip tekrar evlerine bırakıyoruz" diye konuştu.
'OLUMLU YÖNDE ETKİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde usta öğretici olan Gülşen Karasu ise "Geleneksel keçe eğitimi vererek dikim yapıyoruz. Özel ilgiye ihtiyacı olan öğrencilerimize burada rehabilitasyon maksatlı eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin öğrencilere oldukça olumlu yönde bir katkısı oluyor. Öğrencilerimizin kaliteli ve daha çok içinde bulundukları durumdan uzaklaştırıcı, el becerilerini, motor becerilerini geliştirici faaliyetler yaparak onlara olumlu yönde etki sağlamaya çalışıyoruz" dedi.
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