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        AK Partili Elitaş: Ülkemiz büyüdükçe Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığı ana muhalefete verildi

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Eğer ülkemiz 3'üncü sınıf, 5'inci sınıf ülke olsaydı bizim Sosyalist Enternasyonal'de esamemiz dahi okunmazken ülkemiz büyüdükçe Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığı da bizim ana muhalefet partisi genel başkanına verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:46 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:50
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        AK Partili Elitaş: Ülkemiz büyüdükçe Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığı ana muhalefete verildi
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Eğer ülkemiz 3’üncü sınıf, 5’inci sınıf ülke olsaydı bizim Sosyalist Enternasyonal'de esamemiz dahi okunmazken ülkemiz büyüdükçe Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığı da bizim ana muhalefet partisi genel başkanına verildi. Bundan önce verilmiyordu. İhraç etmişlerdi ama şimdi ülkenin dünya milletleri topluluğundaki geldiği noktanın en önemli özelliklerinden birisi bu” dedi.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da katıldığı yargı ve iş camiası sempozyumunda açıklamalarda bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik eden Elitaş, “Odalar Birliği Başkanımızı tebrik ediyorum. Dünya Odalar Borsalar Birliği'nde çok önemli görev üstlendi. Bu ülkenin gelişmişliğini, ülkenin dünyanın nezdindeki itibarı ile doğrudan doğruya alakalı bir iştir. Eğer ülkemiz dünya milletleri topluluğunda hak ettiği bir noktaya geldiyse; bizim odalar birliği başkanımız ülkemizden aldığı enerji ile birlikte tüm dünyada kabul görür ve onların da oyunu desteğini alabilir hale gelmiş demektir. Eğer ülkemiz 3’üncü sınıf 5’inci sınıf bir ülke olsaydı bizim Sosyalist Enternasyonal'de esamemiz dahi okunmazken ülkemiz büyüdükçe Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcılığı da bizim ana muhalefet partisi genel başkanına verildi. Bundan önce verilmiyordu. İhraç etmişlerdi ama şimdi ülkenin dünya milletleri topluluğundaki geldiği noktanın en önemli özelliklerinden birisi bu” dedi.

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        Galeri
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