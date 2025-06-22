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        Kayseri'de YKS heyecanı; 2 dakika kala koşarak geldi

        KAYSERİ'deYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:20
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        Kayseri'de YKS heyecanı; 2 dakika kala koşarak geldi
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        KAYSERİ'deYükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti. Kapının kapanmasına 2 dakika kala 1 öğrenci, koşarak sınava girdi.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Kocasinan ilçesindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AYT'ye sınava girecek adaylar, yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından belgeleri kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kapının kapanmasına 2 dakika kala 1 öğrenci koşarak sınava girerken, cep telefonu ile sınava gelen adaylardan birisi cep telefonunun başka bir adayın velisine emanet etti. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Aileler de bahçede çocuklarını beklemeye başladı. Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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