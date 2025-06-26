Kayseri'de 'Yılanlar grubu' soruşturmasında 5 tahliye

KAYSERİ'de, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 9'u tutuklu 22 şüphelinin yargılandığı davada, sanıklardan 5'i yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 'Yılan B.' lakaplı B.Ş.'nin, sağ kolu F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, bunun üzerine şüphelilerin de İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu kapsamda geçen yıl 12 Mart'ta 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, polis

merkezine götürüldü. Adreslerde de 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 9’u tutuklu 22 sanık hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Yağma’ suçlarından dava açıldı.