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        Kayseri'de 'Yılanlar grubu' soruşturmasında 5 tahliye

        KAYSERİ'de, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 9'u tutuklu 22 şüphelinin yargılandığı davada, sanıklardan 5'i yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:39 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:45
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        Kayseri'de 'Yılanlar grubu' soruşturmasında 5 tahliye
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        KAYSERİ'de, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 9'u tutuklu 22 şüphelinin yargılandığı davada, sanıklardan 5'i yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 'Yılan B.' lakaplı B.Ş.'nin, sağ kolu F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, bunun üzerine şüphelilerin de İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu kapsamda geçen yıl 12 Mart'ta 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, polis

        merkezine götürüldü. Adreslerde de 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 9’u tutuklu 22 sanık hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Yağma’ suçlarından dava açıldı.

        Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle Kayseri Adliyesi Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda 3 gün önce başladı. Davanın ilk gününde sanıklar, dün görülen oturumunda ise şikayetçi taraflar dinlendi. Davanın bugün görülen 3’üncü gününde ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.K., A.A., B.B., M.K. ve S.B.'nin cezaevinde kaldıkları süre dikkate alınıp, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Ş. ile F.İ., O.A. ve O.G.’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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