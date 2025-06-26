Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Prof. Dr. Yıldız: Göçmen kuşlar üzerlerinde kene getiriyorlar

        ERCİYES Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Yıldız: Göçmen kuşlar üzerlerinde kene getiriyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERCİYES Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de" dedi.

        ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan ve Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göçmen kuşların keneleri taşıyabildiğini belirten Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Göçmen kuşlar sadece bizim ülkemizden hareket etmiyor. Kırım'dan Kongo'ya kadar ülkemizi ilgilendiren kısmında, bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de. Bu kuşlar bulabildikleri gözlerinin önünde olan keneleri yiyorlar. Uzanamadıkları, ulaşamadıkları bölgelerinde yapışan keneleri de taşıyorlar ama onlarda hastalık oluşturmuyor" dedi.

        'GÖLETLERİN CİVARINDAKİ CANLILARA YAPIŞIYOR'

        Göçmen kuşlarla birlikte gelen kenelerin geldiği bölgeyi istila edebileceğini belirten Prof. Dr. Yıldız, "Geldikleri bölgede, o bölgedeki doyan kene kendini bırakıyor. O bölgedeki gölet ya da gölün civarı KKKA taşıyan kenelerle istila edilmiş oluyor. O bölgeye giren evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar, yabani kuşlar ya da diğer canlıların hemen hepsine aç kaldıkları ve kan ihtiyacı duydukları zaman yapışıyorlar. Böylece de sizin o bölgenizde kenelerle istila edilmiş oluyor. Sıkıntılı durum şu; siz göç yollarını engelleseniz, bu kuşların konaklamasını engelleseniz dahi bir kez o bölgeye KKKA virüsü taşıyan keneler yerleştiği zaman yıllık bir döngü vardır. Eğer, o yıllık döngüyü kene tamamlayabiliyorsa, orada yaşamını sürdürebiliyorsa, yeni yumurtalar bırakıyor ki; bu yumurta sayısı binlerce sayıya ulaşıyor. O yumurtadan çıkan keneler de virüs taşıyorlar ve böylece sizin artık yerli KKKA taşıyan keneleriniz olmuş oluyor. Bazı coğrafyalar, bu kenelerin yerleşmesi için müsait değil. Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde biraz daha zor. Anadolu’nun kuzeyi bu tür kenelerin döngüsünü tamamlaması için uygun bölgeler. Sivas, Kayseri, Tokat ve Yozgat gibi çevrelerde sıklıkla görülmesinin nedeni kenelerin yaşadığı bölgeler olması" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler

        Benzer Haberler

        ERÜ, TEKNOFEST'in paydaşı oldu
        ERÜ, TEKNOFEST'in paydaşı oldu
        Kayseri'de 'Yılanlar grubu' soruşturmasında 5 tahliye
        Kayseri'de 'Yılanlar grubu' soruşturmasında 5 tahliye
        Kayseri'de 3 katlı binada yangın
        Kayseri'de 3 katlı binada yangın
        Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
        Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
        Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi, gençleri geleceğe hazırlıyor
        Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi, gençleri geleceğe hazırlıyor
        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı