Prof. Dr. Yıldız: Göçmen kuşlar üzerlerinde kene getiriyorlar

ERCİYES Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan ve Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göçmen kuşların keneleri taşıyabildiğini belirten Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Göçmen kuşlar sadece bizim ülkemizden hareket etmiyor. Kırım'dan Kongo'ya kadar ülkemizi ilgilendiren kısmında, bizim coğrafyamızda bulunan gölet ve göller, göçmen kuşların konakladığı yerler. Bu konaklamalar sırasında tabii ki üzerlerinde kene getiriyorlar. Kuşlar, keneleri yiyorlar. Bu durum hep tuhaf bir tartışma konusu. Kuşlar, keneyi yiyorlar mı? Keneyi taşıyorlar mı? İkisi de. Bu kuşlar bulabildikleri gözlerinin önünde olan keneleri yiyorlar. Uzanamadıkları, ulaşamadıkları bölgelerinde yapışan keneleri de taşıyorlar ama onlarda hastalık oluşturmuyor" dedi.