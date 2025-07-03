Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm

        KAYSERİ'de hava sıcaklıkların artmasıyla bazı kuyumcu esnafı, iş yerlerinin önüne çektikleri file ile hem kendilerini hem de vatandaşı güneşten korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de hava sıcaklıkların artmasıyla bazı kuyumcu esnafı, iş yerlerinin önüne çektikleri file ile hem kendilerini hem de vatandaşı güneşten korudu. Esnaf İlhan Özdoğan, “Ustalarla istişare ettik ve onlar da bize bu fikri sundu. İnsanlar güneşten korunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle böyle bir çözüm bulduk” dedi.

        Kent genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kuyumcu esnafı, güneşten korunmak için iş yerlerinin önüne file ile tente yaptı. Filenin bir tarafını sokaktaki direklere, diğer tarafını da iş yerlerine bağlayan esnaf, kendilerine gölge alan oluşturdu. Gerdikleri file ile vatandaşları ve kendilerini güneşten koruyan esnaf İlhan Özdoğan, “Kuyumcuyum. Esnaf olarak kendi aramızda birleşerek hem kendimizi hem de müşterilerimizi güneşten korumak için tente yaptık. Ustalarla istişare ettik ve onlar da bize bu fikri sundu. Çok sevdiler. İnsanlar güneşten korunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle böyle bir çözüm bulduk” diye konuştu.

        ‘OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ’

        Esnaf Mehmet Can Borazan ise “Yaz aylarında güneş nedeniyle dükkanımızın önü çok sıcak oluyor. Bu durum hem müşterilerimizi hem de halkımızı fazlasıyla etkilediği için biz kendi komşularımız olarak sarraf komşularımızla beraber böyle bir tente yapma kararı aldık. Belediyemize zarar vermeden kendi cebimizden böyle bir çözüm bulduk. Onu da uyguladık. Aşağı yukarı 9 kişi yapıyoruz. Vatandaşlar olumlu bakıyor. Yaz aylarında güneş fazla etki ettiği için gölge ile de serinliyorlar. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Üst tarafın kapalı olmasını bazen yapı çalışması gibi düşünenler oluyor” ifadelerini kullandı.

        ‘BİRAZ DAHA UZUN OLSA İYİ OLUR’

        Bölge halkından İsmail Karakuş da “Çok güzel bir şey. Güneş yakıyor. Sıcaklar da var. Biraz daha uzun olsa daha iyi olur” dedi.

        Alışveriş için çarşıya çıkan Çetin Karaman, “Güzel yapmışlar. Diğer yerlere de yapılsın. Güzel olmuş. Sıcaktan koruyor. Eskiden olduğu gibi köşelerdeki çeşme sayılarını çoğaltsalar daha güzel olur” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu
        Kayseri'de 52 mahalleye yayılan spor okulları diğer illere örnek oldu
        Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayseri'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan de...
        Kayseri ve Kırşehir'de Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan de...
        Kayseri'de bir kişi kartından yanlışlıkla çekilen 120 bin liralık fazla işl...
        Kayseri'de bir kişi kartından yanlışlıkla çekilen 120 bin liralık fazla işl...
        Tüketiciler Birliğinden elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödem...
        Tüketiciler Birliğinden elektrik, su ve doğal gaz faturalarında "kısmi ödem...