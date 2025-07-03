Esnaftan sıcak havaya karşı tenteli çözüm

KAYSERİ'de hava sıcaklıkların artmasıyla bazı kuyumcu esnafı, iş yerlerinin önüne çektikleri file ile hem kendilerini hem de vatandaşı güneşten korudu. Esnaf İlhan Özdoğan, “Ustalarla istişare ettik ve onlar da bize bu fikri sundu. İnsanlar güneşten korunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle böyle bir çözüm bulduk” dedi.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kuyumcu esnafı, güneşten korunmak için iş yerlerinin önüne file ile tente yaptı. Filenin bir tarafını sokaktaki direklere, diğer tarafını da iş yerlerine bağlayan esnaf, kendilerine gölge alan oluşturdu. Gerdikleri file ile vatandaşları ve kendilerini güneşten koruyan esnaf İlhan Özdoğan, “Kuyumcuyum. Esnaf olarak kendi aramızda birleşerek hem kendimizi hem de müşterilerimizi güneşten korumak için tente yaptık. Ustalarla istişare ettik ve onlar da bize bu fikri sundu. Çok sevdiler. İnsanlar güneşten korunuyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle böyle bir çözüm bulduk” diye konuştu.

‘OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ’

Esnaf Mehmet Can Borazan ise “Yaz aylarında güneş nedeniyle dükkanımızın önü çok sıcak oluyor. Bu durum hem müşterilerimizi hem de halkımızı fazlasıyla etkilediği için biz kendi komşularımız olarak sarraf komşularımızla beraber böyle bir tente yapma kararı aldık. Belediyemize zarar vermeden kendi cebimizden böyle bir çözüm bulduk. Onu da uyguladık. Aşağı yukarı 9 kişi yapıyoruz. Vatandaşlar olumlu bakıyor. Yaz aylarında güneş fazla etki ettiği için gölge ile de serinliyorlar. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Üst tarafın kapalı olmasını bazen yapı çalışması gibi düşünenler oluyor” ifadelerini kullandı.