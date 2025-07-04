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        Kayseri'de otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

        KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 04.07.2025 - 00:30
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        Kayseri'de otomobil, sulama kanalına uçtu: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. A.D. idaresindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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