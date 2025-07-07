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        Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı (2)

        KAZADA7 YAKININI KAYBETMİŞPençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün, 7 yıl önce 7 yakınını kaybettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:30
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        Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı (2)
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        KAZADA7 YAKININI KAYBETMİŞ

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün, 7 yıl önce 7 yakınını kaybettiği ortaya çıktı.

        Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 25 Mart 2018'de Adnan Özdemir'in kullandığı 38 KY 432 plakalı otomobille sıkıştırdığı Mehmet Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, karşı şeride geçince 41 BD 308 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Üzüm (36) eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile kardeşleri Mustafa (29) ve Soner (27) ve Kader Üzüm (20) yaşamını yitirdi. Kazada ölen Mehmet, Mustafa, Soner ve Kader Üzüm kardeşlerin, şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün yeğenleri olduğu belirtildi. Üzüm’ün, kazada ölen yeğenleri ile birlikte paylaştığı sosyal medya fotoğrafları da ortaya çıktı.

        Öte yandan, yeğenlerinin ölümüne sebep olan sürücü Adnan Özdemir'in kazadan 1132 gün sonra Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilmesi sonrası da şehit Üzüm'ün, "Adalet inşallah yerini bulacak. Yeğenlerimin ölümüne sebep olan Adnan Özdemir Türkiye'ye getirildi. Tez zamanda inşallah cezasını çeker" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. Adnan Özdemir, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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