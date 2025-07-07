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        Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

        KAYSERİ'de, bir bağ evinde çıkan tartışmada M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:35
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        Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı
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        KAYSERİ’de, bir bağ evinde çıkan tartışmada M.O.’nun tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği M.G., D.O. ve Ö.A. yaralandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. M.O. ile M.G., D.O. ve Ö.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.O.’nun tüfekli açtığı ateş sonucu saçmalar M.G., D.O. ve Ö.A.’ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan M.O. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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