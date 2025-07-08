Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavga kamerada: 4 yaralı

        KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de iki grup arasındaki bıçaklı kavga kamerada: 4 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Urgan Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada R.D., F.D., R.E. ve Y.E. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Sokakta yaşanan bıçaklı kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin minibüsle olay yerine geldiği, bir kişinin minibüsün yanına gelerek tartışma yaşadığı ve sonrasında kavga çıktığı görüldü. Kavganın bir evin bahçesinde devam ettiği görüntülerde, 2 şüphelinin geldikleri araçla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        B planı hazır!
        B planı hazır!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
        Elinde oyuncağı, şehit babasının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağı, şehit babasının tabutuna sarılıp gözyaşı döktü
        Hacılar Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        Kayseri'de CHP belediye meclis üyesi adayını yaralayan 2 sanığın yargılanma...
        HAK-İŞ Kayseri'de şehitler için anma programı düzenledi
        HAK-İŞ Kayseri'de şehitler için anma programı düzenledi
        Yeşilhisar'da depremde ağır hasar alan Cevizli Çarşı yeniden inşa edilecek
        Yeşilhisar'da depremde ağır hasar alan Cevizli Çarşı yeniden inşa edilecek