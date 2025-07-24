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        Şehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri'de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:51 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:55
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        Şehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi
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        HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı. Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Kayseri’de görev yapan astsubay Serkan Karakaya ile oturduğu binanın yöneticisi olan komşusu K.Y. ve onun yakınları F.Y., Y.Y., Z.Y. ve E.Y. arasında dün saat 19.00 sıralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası K.Y. ve yakınları Karakaya’ya yumrukla saldırdı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen Karakaya, bina yöneticisi ve yakınlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serkan Karakaya’nın olay sonrası darp raporu aldığı öğrenildi.

        Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, bina yöneticisi ve yakınlarının Karakaya’ya saldırdığı görüldü.

        EŞİ VE BEBEKLERİ ŞEHİT OLMUŞTU

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, üs bölgesinde görevli eşi Serkan Karakaya’yı ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Karakaya’nın dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobil geçerken, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde, 10 aylık bebeği Bedirhan ise kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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