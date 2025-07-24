Şehit Bedirhan bebeğin babası darbedildi

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde kendisini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu bebekleri Bedirhan ile birlikte şehit olan Nurcan Karakaya’nın (25) eşi Astsubay Serkan Karakaya, Kayseri’de oturduğu binada yönetici ve yakınlarının saldırısına uğradı. Karakaya darbedilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kayseri’de görev yapan astsubay Serkan Karakaya ile oturduğu binanın yöneticisi olan komşusu K.Y. ve onun yakınları F.Y., Y.Y., Z.Y. ve E.Y. arasında dün saat 19.00 sıralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası K.Y. ve yakınları Karakaya’ya yumrukla saldırdı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen Karakaya, bina yöneticisi ve yakınlarından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Serkan Karakaya’nın olay sonrası darp raporu aldığı öğrenildi.

Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, bina yöneticisi ve yakınlarının Karakaya’ya saldırdığı görüldü.