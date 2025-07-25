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        Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        KAYSERİ'de, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 00:50 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:50
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        Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        KAYSERİ’de, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i sağlık personeli 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Hasta taşıyan Mehmet H. yönetimindeki 38 NZ 738 plakalı ambulans ile Umut U. yönetimindeki 38 ALV 158 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile 1 sağlık personeli yaralandı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı iki kişi de sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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