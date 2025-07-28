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        Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi

        KAYSERİSPOR'da 69 milyon TL'lik vergi borcu nedeniyle 2020 yılında görev yapan dönemin başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz ve bloke işlemi başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:54
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        Kayserispor'un eski yönetimine 69 milyon TL'lik vergi haczi
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        KAYSERİSPOR’da 69 milyon TL’lik vergi borcu nedeniyle 2020 yılında görev yapan dönemin başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz ve bloke işlemi başlatıldı.

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2020 yılında ana para ve faizi ile biriken toplam 69 milyon TL’lik vergi borcu olduğu gerekçesiyle o dönem görev yapan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz mallarına Mimarsan Vergi Dairesi tarafından haciz ve bloke konulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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