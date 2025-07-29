Yoğurda lezzet veren 'dorak taşı' kültürü Mimar Sinan'ın memleketinde yaşatılıyor

MİMAR Sinan'ın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılarak yöreye özgü olan yoğurdun süzülerek muhafaza edilmesini sağlayan dorak taşı kültürü yaşatılıyor. 20 yıllık taş ustası olan Doruk Güven, “Dorak taşını ham hali ile taş ocaklarında kesip getiriyoruz. Pergelle çizip, taşın içini boşaltılıyoruz. Sonra taşı tertemiz yıkayıp, ekşiyen yoğurdumuzu peynir kıvamında yemek için dökeceğiz. Bu işe babamın yanında çıraklık yaparak, toprak atarak başladım. Taşın patentini almak için de çalışma yapıyoruz” dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Koramaz Vadisi'nde yer alan, aynı zamanda Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü yer olarak bilinen Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılarak yöreye özgü olan yoğurdun süzülerek muhafaza edilmesini sağlayan dorak taşı, yaz aylarında yoğurdu serin tutup, lezzet katması ile yöre halkı tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Dorak taşı, yoğurda farklı aroma katmasıyla biliniyor. Bölgede yaşayan taş ustası Dursun Güven, dorak taşına yıllardır şekil veriyor. Güven, dorak taşının patentini almak için çalışma yürütüyor.