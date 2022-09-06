TUZED Genel Başkanı Ömer Doğan'dan "kadro" talebi

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KAYSERİ (AA) - Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği (TUZED) Genel Başkanı Ömer Doğan, uzman çavuşların da subay ve astsubaylar gibi kadrolu olarak görev yapması gerektiğini söyledi.



Doğan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuşların gelecek kaygısı yaşadığını iddia etti.

TSK'de görev yapan subay ve astsubayların sözleşmeli statüde istihdam edildiği ve belli bir süre sonunda muvazzaf statüye geçirildiğini ancak bundan uzman çavuşların yararlanamadığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Uzman çavuşların muvazzaf statüye alınmaması durumu onları olumsuz yönde etkilemektedir. Sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuşlar geleceğe dair bir umutsuzluk içerisinde. 1986 yılında yazılan kanunun yeni baştan revize edilerek muvazzaf personel istihdamı üzerine düzenlenmesi gerekmektedir. Statünün iyileştirilmesinin daima kamu yararına olacağı kesindir."





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