Erciyes Üniversitesinde tedavi gören diyabetli hastalara moral etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören diyabetli hastalar için etkinlik düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'nca Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğretim üyeleri ile diyabet tedavisi gören hastalar katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Altun, çocuklar da bile diyabet hastalığıyla karşılaşıldığını söyledi.

Tıp Fakültesi Hastanelerinin farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Altun, daha sağlıklı nesiller yetiştirmek için hastalığa karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından ERÜ Kore Kültür Topluluğu öğrencileri, K-Pop dansı yaptı, Kore şarkılarını seslendirdi, çift taraflı davul "cangu" ve maske gösterisi sundu.



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