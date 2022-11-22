Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sarız, Özvatan, Pınarbaşı ve Felahiye ilçelerini ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP il teşkilatı, Milletvekili Ersoy öncülüğünde Sarız, Özvatan, Pınarbaşı ve Felahiye ilçelerine ziyarette bulundu.

Muhtarlar ve vatandaşla bir araya gelen heyet, halkın taleplerini dinledi.

- Talas ilçesinde metruk bina yıkılıyor

Talas Belediyesi, yapı güvenliği taşımayan 10 katlı binanın yıkımına başladı.

Yenidoğan Mahallesindeki metruk binanın yıkımının tamamlanması ile görüntü kirliliği de ortadan kalkacak.

Bu süre zarfında vatandaşların can güvenliği için Çakır Sokağı bir süre kullanmamaları istendi.

- Talas Belediyesinden tarıma destek

Talas Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin tarımsal faaliyetlerde kazanımlarını artırmak için çalışma başlattı.

Belediyenin başkanlık makamında düzenlenen toplantıda, çiftçilere yönelik tohumdan gübreye, araç gereçten eğitime kadar çeşitli konularda gerçekleştirilen ücretsiz faaliyetlere yenilerinin eklenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker ve kurum yetkilileri katıldı.

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