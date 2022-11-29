Kayseri'de 17 bin 360 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 17 bin 360 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 bin 360 litre karışımlı akaryakıt, birer tonluk 21 tank ve akaryakıt aktarımında kullanılan elektrikli pompa ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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