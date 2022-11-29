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KAYSERİ (AA) - Oniki Platformunca Kayseri'de e-ticaret ve e-ihracat konferansı düzenlendi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen konferansta konuşan PttAVM Genel Müdürü aynı zamanda Elektronik Ticaret İşletmeciler Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, Kovid-19 salgınıyla artış gösteren e-ticaret ve e-ihracı değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal da iş dünyasına e-ticaret ve e-ihracata yönelik çok sayıda eğitim verildiğini anlattı.

Oniki Kurucu Ortağı ve Üst Yönetisici Ziya Kızıltan da etkinlik ve işleyişi hakkında bilgi verdi.



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