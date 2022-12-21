İncesu’da kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - İncesu ilçesinde Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği düzenlendi.

Okulun konferans salonundaki programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla öğrenciler tarafından hazırlanan stantlar ziyaret edildi.

Devletin her türlü şiddetin karşısında yer aldığını belirten İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, şiddet gören, görme ihtimali olan ve mağdur edilen kadınların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Programa, ​​İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Akalan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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