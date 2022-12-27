Büyükşehir Belediyesinden tarım ve hayvancılığa destek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, tarım ve hayvancılık alanında çiftçiye ve besiciye destek verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, meclis kararı gereğince hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvan kayıt sisteminde (TÜRKVET) aktif kaydı bulunan ve kendi üzerine su abonesi olan 10 ayda 9 bin hayvan işletmesi sahibine 4 milyon 400 bin lira harcanarak faturaların yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesince karşılandığını kaydetti.

Büyükkılıç ayrıca, hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 bin saç sıvat alınarak 290 mahalleye dağıtımı ve 230 hayvan içme suyu tesisi yapıldığını, 45 mahalleye 65 beton sıvat tesisinin hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kullanımına sunulduğunu aktardı.

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