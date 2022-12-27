Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Yeraltı Çarşısı esnafı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ile dernek yöneticilerini makamında kabul etti.

Büyükkılıç, ziyaretlerin dolayı misafirlerine teşekkür etti.

- Başkan Yalçın, kış çalışma ekibiyle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Meclis Salonu'ndaki toplantıda, belediye hizmet binasındaki Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarının sağladığı katkıdan bahsederek, merkezde kurulu kameraların işlerini kolaylaştırdığını, asılsız ihbarların önüne geçildiğini kaydetti.

- Melikgazi Belediyesinin asfalt çalışması sürüyor

Mimsin Gökkent Mahallesi ile Şirintepe Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 4,5 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde yollar yapıldığını kaydetti.

- Başkan Çolakbayrakdar asfalt çalışmaları hakkında bilgi verdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl 225 noktada 155 bin ton asfalt sererek,132 kilometre yol yaptıklarını, 8 yılda ise 1 milyon 533 bin ton asfalt serimi ve 1195 kilometre yol yaptıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, asfalt için 1 milyon 6 bin 720 ton ariyet ve temel malzemesi serildiğini, 50 bin 336 kamyon toprak hareketi gerçekleştirildiğini kaydetti.

- Büyükşehirden "Edep Erdemi" konulu söyleşi



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliğinin paydaşı olduğu "Erdemlerimizle Varız" projesi kapsamında "Edep Erdemi" konulu söyleşi düzenlenecek.

Yarın saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki söyleşiye şair Prof. Dr. Nurullah Genç katılacak.



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