Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Talasgücü Belediyespor, bölgesel amatör ligde ilk yarıyı yenilgisiz ve averajla ikinci sırada tamamladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı lacivertliler, 31 puanla Sincan Belediyesporla zirveyi paylaştı.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor onursal başkanı Mustafa Yalçın, bölgesel amatör ligdeki 196 takım arasında yenilgi yaşamayan 10 takımdan biri olduğunu, şampiyonluk hedefiyle çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

- ERÜ'de Orta Anadolu Kariyer Fuarı hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 13 üniversite paydaşlığında 6-7 Mart 2023'te Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Orta Anadolu Kariyer Fuarı (ORA-KAF’23) öncesi, paydaş üniversitelerin katımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, fuara 500'den fazla firmanın katılacağını, öğrencilerin gelecekleri için güzel sonuçların ortaya çıkacağı bir staj planlaması arzuladıklarını belirtti.

- KASKİ analiz ve ölçümlerde metot sayısını 210'a çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü su analiz laboratuvarları, deney ve kalibrasyon yetkinliği için genel gereklilikler standardı kapsamında gerçekleştirilen gözetim ve kapsam genişletme denetimini tamamladı.

KASKİ, akreditasyon kapsamında 12 su ve atık su parametresi daha ekleyerek akredite metot sayısını 210'a çıkardı.

- Zabıta ekipleri Erciyes'te denetim yaptı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasıyla denetime başladı.

Ekipler, Tekir Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da iş yerlerine, ticari taksilere, özel park alanlarını kullanmayarak yol kenarına park yapan tur araçlarına, yasağa uymayarak seyyar satıcılık yapan kişileri denetledi.

Ekiplerin denetimi sezon sonuna kadar sürecek.

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