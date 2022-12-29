Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu-1 Sokak'ta 3 katlı apartmanın birinci katında depo olarak kullanılan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen 3 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

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