Kayseri'de Bangladeş uyruklu göçmenin hastaneden salıverildiği iddiasına yalanlama

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KAYSERİ (AA) - Göç İdaresi Kayseri İl Müdürlüğünden, Bangladeşli göçmenin hastanede tedavi edildikten sonra salıverildiği iddiasının asılsız olduğu bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenin hastanedeki tedavisinin ardından salıverildiği iddiasını içeren sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Maksatlı şekilde toplumdaki huzur ortamını bozmak amacıyla yapılan yalan haberler ve paylaşımların kamuoyunun takdirlerine sunulduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

​​​​​​ "Geri Gönderme Merkezi'mizde idari gözetim altında bulunan bahse konu Bangladeşli yabancı, 02.12.2022 tarihinde rahatsızlanması üzerine merkezde görevli doktor kontrolünün ardından hastaneye sevk edilmiştir. Aynı gün acil servisten giriş yapılarak tedavi altına alınan yabancı, 29.12.2022 tarihinde tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiş ve tekrar Geri Gönderme Merkezi'mize alınmıştır. Halen idari gözetim altında olan yabancının sınır dışı işlemleri devam etmektedir."

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