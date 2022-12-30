Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 3 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 3 günde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, evlerde ve araçlarda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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