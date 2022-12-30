Kayseri OSB Başkanı Yalçın, 2022'yi değerlendirdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, OSB'yi 6 ayda ayağa kaldırdıklarını, tasarruftan taviz vermeden borçsuz OSB'ye doğru hızla ilerlediklerini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ilk 5 OSB arasında yer aldıklarını, 1500'e yakın firma ve 100 bine yakın çalışan sayısıyla Türkiye'nin güçlü OSB'lerinden birini yönettiklerini ifade etti.

24 Haziran 2022'de göreve seçildiklerini aktaran Yalçın, ilk günden itibaren Kayseri OSB'nin ve sanayicilerin menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde çalışma yaptıklarını belirtti.

Tasarrufa önem verdiklerine dikkati çeken Yalçın, "Görevi devraldığımız günden bugüne Kayseri OSB'mizi borç yükünden kurtarmak için önemli adımlar attık. Kayseri OSB'nin sırtında bir yük olan Dubai Ticaret Merkezi, Endüstriyel Tasarım Merkezi ve OSB TV gibi iştirakleri kapatma kararı aldık. Böylelikle Kayseri OSB zarar etmeyen ve gücünü sanayicisi için yeni projelere kanalize eden bir hale dönüştü." ifadelerini kullandı.

Yalçın, OSB sınırları içinde yaklaşık 150 kilometre asfalt yol bulunduğunu, yeni yılın yatırım programı içinde yaklaşık 90 milyon lira tutarında asfaltlama çalışması yapacaklarını kaydetti.

Gelecek yıl fuar merkezinde 6 fuar yapabilmek için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Yalçın, iş kazalarına hemen müdahale edebilmek amacıyla yeni bir sağlık merkezi kurulması konusunda Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.