Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi

Kulaklıklarda neden sağ ve sol taraf vardır? Sebebini tahmin etmek oldukça zor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserisporlu futbolcular Carlos Mane ve Anthony Uzodimma, lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kayserispor arasında yapılan protokol çerçevesinde, Necdet Taş Anadolu Lisesi'nde söyleşi gerçekleştirildi.

Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Mane, Kayserispor'un daha iyi yerlere gelmesi için tüm ekibin canla başla çalıştığını söyledi.

Uzodimma ise Kayseri'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Kulüp menajeri Yunus Akbulut, söyleşiye katılan öğrencilere ilk iç saha maçı için bilet hediye edeceklerini söyledi.

Mane ve Uzodimma, söyleşi sonunda öğrenciler için atkı ve forma imzaladı.

Öte yandan teknik direktör Çağdaş Atan, Akbulut'u cep telefonundan görüntülü arayıp, salondaki öğrencileri selamladı.

Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.