Kayseri Kariyer Merkezi, 2022 yılında 857 kişiye iş imkanı sağladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin işverenle iş arayanı buluşturduğu Kayseri Kariyer Merkezi Projesi sayesinde 2022 yılında 857 kişi iş sahibi oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İŞKUR ile imzalanan protokol kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan ve 9 Kasım 2021'de hayata geçirilen Kayseri Kariyer Merkezi, 2022 yılında yaptığı çalışmalarla 84 bin 108 yönlendirme hizmeti gerçekleştirdi.

Bir yılda 3 bin 595 başvuru alan Kayseri Kariyer Merkezi, 857 kişinin uygun pozisyona yerleştirilmesini sağladı.

Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de fırsatlara kolay erişim imkanı sunuyor.



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