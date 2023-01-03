Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt üyesi oldukları tespit edilen zanlıların saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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