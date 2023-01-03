Kocasinan Belediyesi 6 bin 439 hasta ve yaralı hayvana sahip çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 yıl önce hizmet vermeye başlayan "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar hasta ve yaralı 6 bin 439 hayvana müdahale ettiklerini bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.



"Küçük Dostlar Ambulansı" ile hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Küçük dostlar, diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle Türkiye'ye örnek olan ve 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı ambulansımız, 2017'de 574, 2018'de 1069, 2019'da 908, 2020'de 931, 2021'de 919 ve bu yıl 2 bin 38 olmak üzere toplam 6 bin 439 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti."



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