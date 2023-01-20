Kayseri'de yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan İ.G'den haber alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bunun üzerine eve giren polis ve sağlık ekipleri, İ.G'yi hareketsiz halde buldu.

Yaşamını yitirdiği belirlenen İ.G'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.