Erciyes'teki oteller yarıyıl tatiline tam kapasiteyle giriyor

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te turizmciler yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla yarıyıl tatilini bereketli geçirecek.

Kurak giden mevsime rağmen suni karlamayla sezonu 22 Aralık'ta açan ve bu sayede pistlerinde kayak yapılabilen Erciyes'te, tatilciler, Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerde kayma imkanı buluyor.

Teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağıyla misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı da sunuyor.

Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler, yaklaşık 2 bin yatak kapasitesine sahip toplam 13 otelde konaklayabiliyor.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluğun yüzde 98'lere ulaştığını bildirdi.

- "Sömestir tatilinde tüm kayakseverleri bekliyoruz"

Kayak sezonunu suni karlama üniteleri sayesinde 22 Aralık'ta açtıklarını belirten Sarıçam, şunları kaydetti:

"Bu sene hava şartlarından dolayı çoğu kayak merkezi açılamadı. Bu nedenle kayakçılar gideceği ve almış oldukları tatil paketlerindeki bölgelerde kayak sezonun açılıp açılmadığını mutlaka kontrol etsin. Erciyes'te suni karlama yapıldığından yüzde 98 doluluk oranıyla sömestir tatilinde tüm kayakseverleri bekliyoruz. Türkiye'de ilk kayak merkezini açan biziz. Doluluk oranının yüksek olmasının en büyük sebebi suni karlama makinelerimizin pistlere gece boyu kar yağdırması. Kaliteli bir kayak merkezine sahibiz. Erciyes'e gelen kayakçılarımız bunu iyi bilir."

Sarıçam, Erciyes'e gelen misafirler için Kayseri'nin tarihi ve turistik yerlerine, Kapadokya'ya ve Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'ne günübirlik geziler de düzenlediklerini kaydetti.

- "Doluluktan gayet memnunuz"

Erciyes'teki bir otelin yöneticisi Ufuk Şavk, tesislerinde doluluğun yüzde 90 olduğunu, ilerleyen günlerde bunun artacağını söyledi.

Suni karlama ünitelerinin kendilerine artı sağladığına dikkati çeken Şavk, "Bundan dolayı pistlerimiz her daim hazır. Zaten belli bir oranda kar var, altyapısı mevcut. Tesisimizdeki şu anki doluluktan gayet memnunuz." diye konuştu.

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Ferhat Külmez ise Erciyes Kayak Merkezi'nin alanında bir marka olduğunu vurguladı.

Erciyes'e daha önce gelen tatilcilerin burayı tekrar tercih ettiğine dikkati çeken Külmez, "Misafirlerimiz, bölgenin kayak için elverişli, hizmetin çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle doluluk oranının ilerleyen günlerde yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Yarıyıl tatilinde Türk misafirlerimiz çocuklarıyla beraber vakit geçirmek istedikleri için ciddi bir talep var." ifadelerini kullandı.

Külmez, işletmelerinde ağırlıklı olarak Polonya ve Rusya'dan gelen misafirleri ağırladıklarını belirterek, "Bütün pistlerde şu an hizmet veriliyor. Suni karla ilgili bir problemimiz yok. Erciyes AŞ bu konuda bütün önlemlerini almış durumda. Misafirlerimizin kayak için planlamış olduğu tatili engelleyecek herhangi bir sorun gözükmüyor." diye konuştu.

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